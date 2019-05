Maddaloni (Ce): assenteismo, rinviati a giudizio 25 dipendenti Asl di Caserta

- Il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rinviato a giudizio 25 dipendenti dell’Asl di Caserta del Distretto 13 di Maddaloni per gli episodi di assenteismo accertati il 15 giugno 2016, a seguito di pedinamenti e telecamere nascoste che hanno ripreso i dipendenti dell’Asl timbrare il badge per poi allontanarsi dal luogo di lavoro. In alcuni i casi i dipendenti timbravano in vece di colleghi assenti; a due dirigenti dell’unità operativa di Medicina legale è stata invece contestata la falsa attestazione di due certificati di morte sulla loro presenza in occasione di decessi per le autorizzazioni al seppellimento. La prima udienza è stata fissata per il 20 aprile 2020. (Ren)