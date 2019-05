Napoli: Coldiretti e Campagna amica ospitano Medici senza frontiere nei mercati agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi weekend membri dello staff di Medici senza frontiere saranno a Napoli presso i mercati di Campagna amica, promossi da Coldiretti, per illustrare tutte le azioni umanitarie che gli operatori svolgono per garantire il diritto alla salute in situazioni di emergenza. Dal conflitto in Siria, dove stanno fornendo assistenza chirurgica per traumi nel nord del Paese e servizi materno-infantili per garantire alle donne la possibilità di partorire in modo sicuro, allo Yemen dove stanno lavorando in diversi ospedali, gestendo ambulatori, cliniche mobili e forniscono acqua, beni di prima necessità e kit-igienico sanitari a migliaia di persone in tutto il Paese, fino all’emergenza in Bangladesh, dove sono a supporto dei Rohinngya. Domenica i medici saranno presso i mercati Campagna amica in piazza Dante e in Villa Comunale. Sabato 1 giugno Medici senza frontiere sarà presente con il suo spazio informativo nel mercati contadino di piazza Salvatore di Giacomo, a Posillipo. Domenica 2 giugno accoglieranno le curiosità ed il sostegno dei cittadini nei mercati a km zero di piazza San Vitale a Fuorigrotta e di piazza IV Giornate al Vomero. (segue) (Ren)