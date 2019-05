Campania: Cammarano (M5s), indagine su Alfieri farà sgretolare il sistema delle fritture di pesce (2)

- "Vicende di questo tenore – ha sottolineato Cammarano - non fanno che rimarcare la differenza abissale tra il Movimento 5 stelle e la vecchia politica. Personaggi come Alfieri da noi sarebbero stati immediatamente allontanati di fronte a una così infamante ipotesi di reato”. “Per De Luca e il suo partito il coinvolgimento di politici come Alfieri in inchieste di questo tipo rappresentano probabilmente una medaglia, al punto da sostenerli in campagna elettorale, dopo averli celebrati come modello a cui ispirarsi per procacciare preferenze elettorali", ha concluso il consigliere. (Ren)