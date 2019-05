Editoria: Lucarelli (OdG Campania), inaccettabile De Luca su giornalisti. Rettifichi e chieda scusa

- "Inaccettabile, De Luca rettifichi e chieda scusa". Così Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, ha replicato alle dichiarazioni del presidente della Regione contro il mondo dell'informazione. "De Luca - ha aggiunto Lucarelli - è stato eletto per governare la Campania e deve accettare le critiche. Non perde, invece, occasione per stilare graduatorie e stabilire percentuali di buoni e cattivi. De Luca se ne faccia una ragione. L'informazione è cronaca e critica. Si rassegni". (Ren)