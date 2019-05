Fotografia: al Parco Archeologico dei Campi Flegrei mostra su pionieri archeologia subacquea (2)

- La mostra è un racconto fatto di documenti d'archivio, foto d'epoca e lettere dei protagonisti della ricerca subacquea, provenienti dagli archivi delle Soprintendenze del ministero per i Beni e le attività culturali, da Istituti specializzati, da archivi privati, dalle Soprintendenze della Regione Siciliana. Spiega, attraverso i relitti ritrovati, come la ricerca sia riuscita a comprendere i flussi migratori e i rapporti commerciali lungo le coste, le relazioni tra i popoli, come siano stati individuati quei punti di partenza e di arrivo di genti, merci ed idee che hanno caratterizzato la storia del Mediterraneo, le sue città portuali, le mete del commercio, che sin dall'antichità sono stati luoghi nevralgici dei processi di trasformazione culturale. Questa mostra fotografica nel Castello di Baia rappresenta un ideale antefatto della mostra "Thalassa. Meraviglie dei Mari della Magna Grecia e del Mediterraneo", che sarà inaugurata il prossimo 18 dicembre al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), nel Salone della Meridiana. Un progetto promosso dal MANN, dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, dall'assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana e da Teichos, grazie al protocollo che hanno sottoscritto per sviluppare, nel prossimo triennio, una serie di attività culturali, di ricerca, divulgazione e informazione. Il compianto Sebastiano Tusa, assessore ai Beni culturali e all'Identità Siciliana, ha lavorato con passione al progetto, agli eventi collegati e a questa stessa mostra, realizzata anche grazie alle sue fondamentali indicazioni. Questo appuntamento costituisce perciò anche un primo grande omaggio e un riconoscimento sentito rivolto alla memoria di un grande archeologo e soprattutto di un grande uomo. (Ren)