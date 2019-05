Napoli: Borrelli, Esposito, Gaudini (Verdi), bene corteo Fridays for future. Tema ambientale è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per il nuovo successo dell’iniziativa Fridays for future. Questa mattina Napoli è stata attraversata da un corteo di migliaia di giovani che sono scesi in piazza per protestare contro i cambiamenti climatici e lo sfruttamento indiscriminato dell'ambiente. Siamo felici che il tema dell'ambientalismo e dell'ecologismo siano tornati centrali. Ora speriamo la lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento entri nelle agende politiche a tutti i livelli, dal piccolo comune alle grandi organizzazioni internazionali". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e l'esponente dei Verdi Gigi Esposito. Sul tema si è espresso anche il consigliere comunale del Sole che Ride, presidente della commissione ambiente del Comune di Napoli, Marco Gaudini. "Esprimo soddisfazione per la ‘dichiarazione simbolica di stato di Emergenza climatica e ambientale’ firmata dal sindaco de Magistris. Ora alle dichiarazioni devono seguire gli atti concreti. Penso ai temi dell'efficientamento energetico, all'abbattimento delle emissioni inquinanti e alla valorizzazione del patrimonio verde". (Ren)