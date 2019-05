Regionali Piemonte: Confindustria, ai candidati chiediamo cambio di passo nella sanità

- La Sanità italiana è in una fase di profondo mutamento e sempre di più sarà chiamata a rispondere a nuovi bisogni di salute, tra i quali quelli appartenenti a una popolazione sempre più anziana e al progressivo ridimensionamento di risorse umane e strumentali dedicate all’erogazione dei servizi. Nella nostra Regione ci sono specificità che impongono un rapido cambio di passo: per questo, Confindustria Piemonte Sanità, con una lettera aperta, si è rivolta ai Candidati alla Presidenza Regionale, indicando le priorità su cui lavorare e invitando fin da subito l’Assessore che verrà eletto ad un incontro sui punti più urgenti. Spiega Paolo Spolaore, co-presidente Commissione Sanità Piemonte e presidente Sezione Sanità Confindustria Cuneo: “Questa lettera nasce nello spirito di collaborazione e corresponsabilità della nostra associazione, che ha tra i suoi obiettivi la rappresentanza degli interessi delle imprese, la promozione della crescita economica sostenibile e, di riflesso, il sostegno al benessere dei cittadini, in un momento in cui si avverte la necessità di compiere importanti investimenti per garantire il rispetto dei principi sui quali si fonda il Sistema Sanitario Nazionale: universalità della copertura, equità di accesso e gratuità delle cure. A seguito della forte pressione sul contenimento delle risorse, è sempre più difficile mantenere i livelli essenziali di assistenza e non possiamo non tenere conto che i costi complessivi dell’assistenza sono destinati a crescere nel prossimo futuro. Questo rischia di indebolire ulteriormente il sistema sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello operativo”. (segue) (Rpi)