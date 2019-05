Campania: Giornata del sollievo, le rose di Confagricoltura Napoli ai malati del Gemelli (2)

- La Campania, e in particolare la provincia di Napoli, sarebbe stata tra le prime Regioni a dedicarsi alla coltivazione florovivaistica, ha sottolineato Confagricoltura. Oggi, a livello nazionale, le eccellenze floricole regionali avrebbero raggiunto notevoli primati, collocandosi al primo posto in Italia per la produzione di fiori recisi (la rosa con il 36%); al secondo per le piante da foglia e al quinto quelle da fiore. Il florovivaismo in Italia varrebbe, ha stimato Confagricoltura, più di 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1,15 per la sola produzione di fiori e piante da vaso. Sarebbero 27mila le aziende impegnate nel settore, per un totale di 100mila addetti e quasi 29mila ettari di superficie agricola complessivamente occupata. (Ren)