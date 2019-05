Salerno: martedì al campus di Fisciano al via la X "Borsa della ricerca"

- "Promuovere l'innovazione del sistema produttivo campano attraverso la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della produzione è una priorità della Regione Campania. Abbiamo investito ingenti risorse della programmazione europea in ricerca e innovazione, nella convinzione che rappresentino fattori decisivi per lo sviluppo e la competitività del nostro territorio". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, commentando la presentazione della X "Borsa della ricerca” che si terrà al campus di Fisciano dell'Università di Salerno dal 28 al 30 maggio 2019. "La 'Borsa della Ricerca' è giunta alla decima edizione e si conferma come un appuntamento fisso per centinaia di ricercatori e innovatori che annualmente si danno appuntamento da tutta Italia", ha sottolineato Tommaso Aiello, presidente Fondazione Emblema e coordinatore Borsa della ricerca. "Dal 2010 la 'BdR' continua a crescere, grazie ad un format concreto che quest'anno ci farà superare i 10mila appuntamenti organizzati – ha aggiunto Aiello -. L'augurio è che anche quest'anno dalla tre giorni della 'Borsa' possano nascere decine di collaborazioni in grado di migliorare la ricerca italiana e la competitività delle nostre imprese". (segue) (Ren)