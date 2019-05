Napoli: Borrelli (Verdi), presenteremo in procura le segnalazioni su caos concorso Cardarelli (2)

- "La vicenda approderà in Procura", ha annunciato l'avvocato Gennaro Demetrio Paipais che avrebbe già ricevuto oltre cento candidati per valutare i profili penali delle presunte irregolarità. "Ci limiteremo a sottoporre alla attenzione della Procura le anomalie segnalate. Sarà poi la magistratura – ha dichiarato Paipais - ad accertare eventuali responsabilità penali in ordine alle paventate irregolarità del concorso che il nostro studio sta approfondendo in queste ore. É anomalo che sarebbero stati diffusi i pochi argomenti oggetto della prova ad alcuni candidati in assenza di una ufficiale banca dati. É meritevole che il Cardarelli abbia favorito la massima trasparenza utile alla ricostruzione di eventuali anomalie". Decine di segnalazioni starebbero pervenendo anche al consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Ci stanno addirittura arrivando dei plichi con delle presunte prove dell'irregolarità del concorso – ha spiegato Borrelli -. Dinanzi ad un numero così alto di segnalazioni riteniamo che vada fatta chiarezza nelle sedi opportune. Per questa ragione stiamo raccogliendo tutta la documentazione che ci è stata inviata in modo da poterla trasmettere alla Procura". (Ren)