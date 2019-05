Editoria: De Luca, stampa tende a speculare. Stupidaggini da parte di somari

- "Per la sanità della Campania stiamo facendo cose straordinarie. Mentre è in corso questo lavoro, sulle pagine nazionali dei giornali arrivano le lenzuola che mancano al Cardarelli sebbene lì non sia mancato nulla”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ai microfoni di Lira Tv in merito alla donazione, da parte del Ministero dell’Interno, di un rifornimento di lenzuola a beneficio del nosocomio napoletano a seguito della carenza di biancheria in alcuni ospedali della Campania seguita alla protesta dei lavoratori dell’impresa di pulizia. Il governatore ha puntato il dito contro l’informazione: “Siamo nell'ambito di un sistema informativo fatto per l'80% di farabutti, per il 10% di analfabeti e salvo il restante 10% di persone perbene e di grande qualità che sono nel mondo dell'informazione". "L'unica notizia è che continuiamo a cacciare via la camorra dagli ospedali – ha puntualizzato -. Invece, c’è una tendenza a speculare e creare scandalo come parlare di lenzuola che mancano quando non è vero”. “Dobbiamo continuare a lavorare – è stato il commento del governatore -, sperando di non dover quotidianamente ascoltare stupidaggini e leggere sottotitoli dei notiziari scritti da somari che parlano di cose che non conoscono". Nell’intervista, De Luca ha riservato una stoccata anche al Governo, commentando nella fattispecie lo sblocca-cantieri, sostenendo che gli esponenti di maggioranza “si confrontano solo con i giornalisti che o non capiscono niente, oppure sono compiacenti”. (Ren)