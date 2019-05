Teatro: al Napoli Est Teatro, il 1 giugno “Il Baciamano” di Giovanni Esposito

- Si conclude la stagione teatrale al Nest - Napoli Est Teatro, il 1 giugno ore 21, con “Il Baciamano” regia di Giovanni Esposito, attore di culto al suo esordio alla conduzione di una piéce, che mette in scena il corrosivo testo di Manlio Santanelli. Prodotto da Teatro Segreto lo spettacolo è interpretato da Susy Del Giudice e Giulio Cancelli. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi sono di Rossella Aprea, gli effetti video di Davide Scognamiglio, il progetto luci di Nadia Baldi, la collaborazione musicale di Elio Manzo. Sullo sfondo della fallimentare rivoluzione napoletana del 1799, il dialogo tragicomico di una “lazzara” e di un giacobino. Il baciamano di Santanelli, afferma il regista Giovanni Esposito, vede “due mondi apparentemente opposti immersi in un contesto di guerra dove la disperazione costruisce armi con la ferale meccanica del tutto è concesso. Ma allorché questi mondi stringono fra loro un intimo contatto, al riparo da sguardi giudicanti, la loro asse di rotazione si sposta. Le abituali prospettive mutano e le asserite certezze si rivelano in tutta la loro effimera volatilità, rendendo disperata la ricerca di una via d’uscita. Un gesto ammirato, sognato, un baciamano, diventa l’opportunità per consolidare il cambio di prospettiva. Mutare pelle e diventare quello che si poteva essere. Due anime che arrivano a sfiorarsi l’un l’altra, finché una voce, un suono, basta a farle rifuggire entro gli antichi confini, di nuovo costrette nell’antica e stratificata armatura. Il sommovimento ha però lasciato delle crepe attraverso le quali sembrano germinare i semi di un mutamento forse definitivo”.(Ren)