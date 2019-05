Universiade: stadio San Paolo, ritmi serrati in tutti i cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 20 maggio, giorno successivo all'ultima giornata casalinga del Calcio Napoli, i lavori allo Stadio San Paolo proseguono senza sosta. Oltre 100 operai sono al lavoro ogni giorno nei vari cantieri attivi nell'impianto di Fuorigrotta in vista dell'Universiade e in particolare della cerimonia d'inaugurazione in programma il 3 luglio. Sono ventidue i milioni di euro investiti dalla Regione Campania per rinnovare uno stadio che possa essere all'altezza dell'evento e della città di Napoli. Oltre alla sostituzione dei sediolini i cui lavori termineranno il 25 giugno, si sta provvedendo, lavorando a ritmi serratissimi, alla realizzazione della nuova pista d'atletica, al completamento del nuovo impianto audio e al rinnovamento dei bagni esistenti. A breve partiranno anche i lavori per la costruzione dei nuovi servizi igienici dopo l'aggiudicazione della gara d'appalto. Verranno poi istallati 2 maxi schermi da 120 metri quadri, oltre alla brandizzazione dell'impianto con i colori dell'Universiade.(Ren)