Maltempo: Coldiretti Campania, grandine e pioggia preoccupano agricoltori. Api rallentano produzione

- “Una grandinata eccezionale nell'entroterra ha caricato di ulteriori preoccupazioni gli agricoltori della Campania, in un mese di maggio dal clima impazzito. La grandine è caduta copiosa ieri tra l'Irpinia e il Sannio, pur con livelli di intensità molto diversi anche a breve distanza. Fenomeni simili e forte vento si sono verificati nei giorni scorsi anche nelle altre province”. Così in una nota Coldiretti Campania. Al momento risulterebbe difficile stimare i danni, ma Coldiretti ha comunicato di star monitorando la situazione attraverso i suoi uffici di zona. “Un fenomeno che arriva dopo lunghe settimane di maltempo, con piogge abbondanti e mesi siccitosi – ha proseguito l’organizzazione -. La preoccupazione tocca tutte le produzioni, in difficoltà rispetto ai cicli naturali. Nei campi c'è bisogno di sole, ma gli occhi sono rivolti al cielo. Da domenica sono previste ancora precipitazioni in tutta la regione, ma a partire da mercoledì le condizioni metereologiche dovrebbero cominciare a volgere al bel tempo”. (segue) (Ren)