Campania: Muscarà (M5s), singolari intrecci denunciati da Fanpage.it nella partecipata Sma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal carrozzone Sma, puntualmente foraggiato con milionate di soldi pubblici in occasione di ogni bilancio regionale, ecco spuntare un altro esempio dell'intramontabile 'sistema del compare e del compariello'. Come riportato da Fanpage.it, per la partecipata regionale ha ottenuto almeno due incarichi di consulenza l'attuale candidato sindaco di Casoria (Na) Raffaele Bene". Lo hanno dichiarato i consiglieri M5s alla Regione Campania Maria Muscarà e Tommaso Malerba e la candidata sindaco M5s di Casoria Elena Vignati. "Nulla da eccepire - hanno proseguito gli esponenti M5s - se non fosse che la poltrona della presidenza dell'Organismo di Vigilanza di Sma sia occupata, per una singolare coincidenza, dalla consorte di Bene, Francesca Del Prete. Non bastasse, un incarico recente sarebbe stato affidato anche alla sorella di un candidato in corsa proprio per lo stesso aspirante primo cittadino. Un singolare intreccio in una città che già esprime lo stesso presidente di Sma, il casoriano Giuseppe Esposito, imposto su quella poltrona dal consigliere regionale e luogotenente cittadino del Pd Tommaso Casillo". Muscarà ha inoltre ricordato: "Già al centro di un'inchiesta della Procura di Napoli, da sempre in default, tenuta in vita con sistematiche ricapitalizzazioni a opera della giunta De Luca, il carrozzone Sma ha continuato a distribuire incarichi e consulenze, spesso senza neppure ottemperare agli obblighi di pubblicazione. E' proprio grazie a una nostra segnalazione sulla mancata pubblicazione di dati e informazioni sul sito di Sma Campania Spa che l'Autorità nazionale anticorruzione ha avviato un'attività di vigilanza affinché sia data attuazione agli obblighi di pubblicazione, ad esempio, di dati su bandi e gare, incarichi dirigenziali o di altro tipo". (Ren)