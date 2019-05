Regionali Piemonte: Confindustria, ai candidati chiediamo cambio di passo nella sanità (2)

- Garantire la sostenibilità del sistema sanitario diventa una priorità fondamentale e la sanità convenzionata può fornire una risposta, soprattutto in una regione, come il Piemonte tra le più colpite dal fenomeno della senilizzazione, in cui il numero di anziani over65 supera il milione di unità. Più di un piemontese su quattro ha almeno sessantacinque anni: rispetto a diciotto anni fa gli ultrasessantacinquenni sono aumentati del 23% e gli ultraottantenni addirittura del 62%. Rispetto ad altre Regioni del Nord, come la Lombardia o l’Emilia Romagna dove il fatturato della sanità privata accreditata e del socio-sanitario valgono rispettivamente il 30% e il 28% di quello totale, in Piemonte la quota arriva appena al 6%. Prosegue Spolaore: “Il nostro sistema sanitario dovrebbe ispirarsi alle realtà più virtuose per mettere in atto il cambiamento necessario. Ad esempio, la Lombardia, attraverso la liberalizzazione, ha concretizzato di principio di sussidiarietà, e mette al centro il paziente, che può scegliere se farsi curare in strutture pubbliche o private o convenzionate, perché la retta viene comunque pagata dalla Regione. In questo modo, sono scomparse le liste d’attesa e le casse regionali hanno avuto forti risparmi grazie alla migliore efficienza, mentre in Piemonte le liste d’attesa nel pubblico vanno dai 4 ai 12 mesi in media". (segue) (Rpi)