Sant'Antimo (Na): Chiariello (Cdx), mancata dichiarazione di predissesto solo per concedere elargizioni

- "La mancata dichiarazione di predissesto da parte del sindaco Russo non ha nulla a che vedere col senso di responsabilità o con una riduzione delle tasse, che invece sono aumentate!, alle quali si richiama offendendo peraltro i sindaci che altrove, responsabilmente vi hanno fatto ricorso". Lo ha affermato il consigliere Corrado Chiariello coordinatore dei consiglieri comunali di opposizione di centrodestra del comune di Sant'Antimo. "La verità - ha proseguito Chiariello - è che questa scelta gli è semplicemente servita per poter continuare ad elargire a manica larga consulenze, incarichi, contratti e contributi che altrimenti non avrebbe potuto concedere ad amici e parenti. Il presdissesto, gli ricordo, serve a tutelare l'ente e garantire nel tempo i servizi ai cittadini. Russo ha sempre scelto la strada degli sprechi e ora i nodi vengono al pettine. E infatti ecco la ciliegina sulla torta: la decisione di affidare la riscossione dei tributi ad una costosa società esterna alla quale sarà costretto a chiedere di essere spietata". "Prevedo - ha concluso Chiariello - vessazioni di massa". (Ren)