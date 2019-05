Campania: Cammarano (M5s), indagine su Alfieri farà sgretolare il sistema delle fritture di pesce

- "Sono sempre più inquietanti i retroscena che emergono dagli sviluppi dell'inchiesta che vede coinvolto il già capostaff di De Luca e suo consigliere all'Agricoltura Franco Alfieri. Neppure la gravissima indagine con l'accusa per voto di scambio politico mafioso ha convinto Alfieri a ritirare la sua candidatura a sindaco di Capaccio”. Così in una nota il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Michele Cammarano. “Oggi apprendiamo che quella stessa indagine si sta allargando a uomini da sempre vicini al braccio destro del governatore De Luca – ha proseguito -. A partire da Pasquale Mirarchi, candidato sindaco ad Albanella, arrestato ieri per possesso abusivo di una pistola trovatagli in casa. Passando per l'imprenditore Roberto Squecco, che secondo i magistrati si sarebbe impegnato con Mirarchi per sostenere Alfieri durante la campagna per le politiche del 2018. Pedine di quello che il governatore De Luca ha battezzato come il sistema delle fritture di pesce". (segue) (Ren)