Pozzuoli (Na): Borrelli (Verdi), in manette estorsore corrieri. Chi ritirò denuncia faccia esame di coscienza

- "È finito in manette Gennaro Imperatore, il 27enne che, nel 2014, fu accusato di aver ucciso il cane Spike dopo averlo dato alle fiamme nei giardinetti del rione Toiano a Pozzuoli. All'epoca la fece franca grazie agli accusatori che ritirarono le denunce. Stavolta, invece, gli è andata male e lo hanno arrestato per i tentativi di estorsione, pistola in pugno, ai corrieri. Un reato che non avrebbe commesso se chi lo accusava non si fosse tirato indietro". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Purtroppo il caso di Imperatore è pienamente rappresentativo di come gli atteggiamenti omertosi rappresentino uno dei principali propellenti della criminalità – ha aggiunto il consigliere -. Coloro che ritirarono le denunce, dinanzi alla notizia dell'arresto, dovrebbero passarsi una mano per la coscienza”. “Lasciare a piede libero i criminali significa dargli la possibilità di continuare a delinquere", ha concluso Borrelli. (Ren)