Europee: Avallone (M5s), lettera Tommasetti a Università di Salerno è atto gravissimo

- "Con la lettera aperta agli studenti pubblicata stamattina, il rettore dell'Università di Fisciano Aurelio Tommasetti, candidato alle europee con la Lega, ha commesso un errore gravissimo, da dimissioni immediate". Così Vito Avallone, candidato per il Movimento 5 stelle al parlamento europeo. "Questo scritto tradisce infatti quel ruolo di garanzia super partes che un rettore degno di questo nome dovrebbe assumere all'interno dell'ateneo - ha spiegato Avallone -. Chi si dichiara liberale di destra, ma sappiamo che negli anni è stato vicino a molte e diversificate forze politiche, non può sfruttare la sua posizione per racimolare un po' di voti". "La violazione delle più elementari regole dell'etica accademica e il palese conflitto di interessi sono dunque evidenti ma sono certo che questa gravissima circostanza non passerà inosservata: l'università è il tempio della cultura libera, non un partito politico", ha concluso l'esponente del Movimento 5 stelle. (Ren)