Arte: Borrelli (Verdi), reperti provenienti dall'Antica Pompei venduti su Ebay

- "Ci hanno segnalato che alcuni reperti provenienti dall'Antica Pompei sono attualmente in vendita su Ebay, esposti da un venditore specializzato in oggetti storici. Tale venditore è sito nel Regno Unito, e secondo la descrizione a corredo dei reperti, garantirebbe l'autenticità attraverso una non meglio specificata certificazione. Non sappiamo se si tratti di reperti trafugati o la cui titolarità sia effettivamente legale ma, secondo le leggi attuali, i beni storici sono sottoposti a vincoli particolari per la compravendita e non potrebbero essere ceduti attraverso un'asta online". Lo ha denunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli membro della commissione cultura. "Abbiamo inviato una nota al Parco Archeologico di Pompei e al ministero dei Beni Culturali, segnalando tale caso e invitando ad ulteriori approfondimenti".(Ren)