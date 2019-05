Agroalimentare: Capitale europea del vino 2019, il ruolo innovativo delle donne del vino

- Si è appena concluso l'incontro con “Le Donne del Vino” - l’associazione nata nel 1988 che riunisce 800 produttrici, vignaiole, ristoratrici, enotecarie e giornaliste - promosso dalla Capitale europea del Vino 2019, Sannio Falanghina. Dai dati raccolti in Campania sull'agricoltura, emergerebbe una crescita significativa delle imprese al femminile. Insieme alla Sicilia, infatti, la Campania sarebbe la prima Regione d'Italia per imprese agricole femminili: più di un terzo delle aziende sarebbe guidata da una donna, per un totale di oltre 25mila attività. Solo nella provincia di Benevento, le imprese "rosa" rappresenterebbero il 19% del totale regionale. Ma il principale merito delle donne del vino, resterebbe quello di aver reinventato il concetto stesso di impresa agricola, innovando ed introducendo nuove leve di marketing legate alla sostenibilità, alla tutela ambientale e alla bellezza del paesaggio. E non solo. Le associazioni per la valorizzazione dei prodotti tipici, il recupero di antiche varietà di prodotti, l'accoglienza e l'ospitalità familiare con le cucine gestite da donne, l'introduzione di linee di cosmesi, prodotti di bellezza che rappresentano un segmento innovativo nel ramo della produzione naturale e tradizionale dei vini, ma anche l'estetica della bottiglia, il design e la cura dei luoghi. (segue) (Ren)