Agroalimentare: Capitale europea del vino 2019, il ruolo innovativo delle donne del vino (2)

- Le donne, dunque, dimostrerebbero un’innata capacità nel saper coniugare le sfide del mercato con la tradizione. Un valore aggiunto per l'intero tessuto imprenditoriale, che in molti casi avrebbe consentito alle imprese di famiglia di sfidare la crisi. In Campania, ad esempio, in poco tempo le imprese agricole femminili sarebbero passate dal 34,8% al 37,6% (la media nazionale si attesta intorno al 29%). All'incontro "Il Progetto delle donne per Sannio Falanghina", moderato dal consigliere Giulia Falato, sono intervenute: Elena Sanzari, vice sindaco Guardia Sanframondi; Donatella Cinelli Colombini, presidente associazione nazionale "Le Donne del Vino"; Valentina Carputo, presidente regionale de "Le Donne del Vino"; Concetta Pigna, vice presidente "La Guardiense", accademica dei Georgofili; Valeria Lingua, professore associato Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, Urbanistica; Morena Di Lonardo, assessore al Turismo Guardia Sanframondi. Come esempio di buone pratiche sul territorio, sono intervenuti: Johanna Elle Price, Nuova Zelanda; Carlo Roberts, Massachusetts; Paola Mustilli, "Cantine Mustilli", Sant'Agata dei Goti; Erbagil s.r l., Guardia Sanframondi; Maria Colangelo, "Cantine Morone", Guardia Sanframondi; Patrizia Iannella, "Torre a Oriente", Torrecuso; Lomea Garofano, "Masseria Vigne Vecchie", Solopaca; Simone Antonella, consigliere comunale Castelvenere; Annamaria Di Paola, consigliere comunale Guardia Sanframondi. (Ren)