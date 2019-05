Regionali Piemonte: Confindustria, ai candidati chiediamo cambio di passo nella sanità (3)

- "Al nuovo Assessore - prosegue Spolaore - chiediamo fin da ora un incontro per lavorare, di comune accordo, nella direzione del cambiamento di un sistema sanitario regionale che non funziona e rischia di ledere il diritto alla salute dei cittadini. Riaprire il Tavolo Tecnico per l’Aggiornamento Tariffario e Normativo delle DDGR 25/2012, 85/2013 e 14/2013 dai cui lavori, nel corso del 2018, era scaturito un documento contenente proposte condivise da tutte le sigle regionali di rappresentanza dei soggetti gestori delle RSA è un primo passo importante per non vanificare gli sforzi fatti e contribuire a rendere il sistema sanitario regionale più accessibile e più sostenibile. È indispensabile che i decisori pubblici e i policy-maker, operino per predisporre strumenti atti ad assicurare una adeguata assistenza sanitaria agli individui e a garantire la salute sociale. È fondamentale incentivare e sviluppare soluzioni che mirino alla costruzione e alla garanzia della qualità, a beneficio dell’interno sistema. È necessario più che mai sfatare l’idea che la sanità privata sia intesa come “business della salute” e deve, invece, essere vista come una modalità di fruizione dei servizi pubblici in modo più efficiente a vantaggio dell’intero sistema”. (Rpi)