Napoli: Borrelli (Verdi), presenteremo in procura le segnalazioni su caos concorso Cardarelli

- Pronta una class action per le presunte irregolarità nel concorso per 20 infermieri indetto dall'Aorn Cardarelli. L'annuncio è arrivato da Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale Leone-Fell. "In questi giorni il nostro studio – hanno dichiarato – ha ricevuto centinaia di segnalazioni in merito alla selezione pubblica per l'assunzione di 20 infermieri presso l'azienda ospedaliera Cardarelli, segnalazioni, che come riportano anche gli organi di stampa, inficerebbero la regolarità della selezione". Qualora tali segnalazioni dovessero essere confermate, hanno fatto sapere dallo studio Leone-Fell, la prova pratica che i candidati hanno sostenuto nei giorni 16 e 17 maggio sarebbe illegittima in quanto non avrebbe rispettato le regole poste dalla legge a garanzia di un regolare concorso pubblico. "Stiamo pertanto ragionando sui motivi di illegittimità da inserire in un eventuale ricorso che punterà all'ammissione dei ricorrenti alle prove successive del concorso. Il tutto – hanno aggiunto Leone e Fell - avrà anche delle ripercussioni sul versante penale. Insieme all'avvocato penalista Gennaro Demetrio Paipais stiamo già denunciando quanto accaduto nelle sedi opportune". (segue) (Ren)