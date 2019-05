Fotografia: al Parco Archeologico dei Campi Flegrei mostra su pionieri archeologia subacquea

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha inaugurato la mostra fotografica "I pionieri dell'archeologia subacquea nell'area Flegrea ed in Sicilia" nelle sale museali del Castello di Baia. L'esposizione, con allestimento e curatela realizzati da Teichosarcheologia, racconta la stagione di nascita dell'archeologia subacquea in Italia, dagli anni '50, quelli delle prime fasi pionieristiche, contrassegnato dalle grandi scoperte che ne sono derivate e che hanno dato impulso alla ricerca scientifica in questo campo e alla relativa applicazione delle tecnologie più avanzate, nonché alla nascita di strumenti di tutela specifici, fino a giungere alla costituzione della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana da parte di Sebastiano Tusa. Il percorso della mostra utilizza materiali video e fotografici d'epoca, con allestimenti multimediali e sensoriali, accompagna il visitatore in una realtà virtuale immersiva, per un'esperienza unica ed evocativa. Il luogo in cui è ospitata la mostra, il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, collocato nel Castello di Baia, non è solo una suggestiva cornice ma esso stesso un elemento integrante e fondamentale di quanto accaduto in quegli anni.