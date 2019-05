Napoli : Verdi, meno bus in occasione delle elezioni europee con autisti impegnati nei seggi

- "L'Anm ha reso noto che domani e fino a lunedì è possibile che gli utenti possano subire dei disagi a causa della riduzione del servizio causata dai cento autisti che sono impegnati a vario titolo presso i seggi per le elezioni europee. E' inaccettabile che questo problema si ripresenti in occasione di ogni tornata elettorale". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e i portavoce in Campania del Sole che Ride Benedetta Sciannimanica e Vincenzo Peretti. "Chiediamo al governo di modificare la legge che regola il contratto degli autisti del tpl, equiparandolo alle altre categorie di servizi pubblici in cui al personale è vietato svolgere attività in occasione delle tornate elettorali. Occorre una modifica normativa che ribadisca che il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale che non può essere in alcun modo ridotto o subordinato".(Ren)