Campania: il Consiglio regionale si riunirà martedì 28 e giovedì 30 (2)

- All’ordine del giorno sono, poi, state iscritte le seguenti mozioni: “Modalità reclutamento collaboratore professionale fisioterapista nelle aziende del Ssr” “Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati per l’esercizio 2018”; “Erogazione prestazioni macroarea specialistica ambulatoriale – branca patologia clinica”; “Attuazione dell’articolo 3-bis, comma 6 d.lgs. 502/92 e dell’articolo 35 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32” ; “Modalità e tempi di consegna delle cedole librarie da parte dei Comuni” ; “Per un circo senza animali”; “Recupero e ricollocazione delle strutture e del pontile in titolarità del circolo Ilva nell’ambito del Praru dell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli – Coroglio”; “Attuazione misure previste con atto di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019/2021 di cui all’art. 1 c.280 della L.23/12/2005 n. 266” ; “Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca in Campania”. (segue) (Ren)