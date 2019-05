Campania: A. Cesaro (FI), festa a metà per il varo della nave Trieste a Castellammare (Na)

- "Il varo della nave Trieste è motivo di grande orgoglio per tutti". Lo ha dichiarato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. "Oggi - ha proseguito Cesaro - è un giorno di festa per Castellammare (Na), per la Campania e per il Sud. Tuttavia è una festa a metà: nessuna risposta è infatti ancora arrivata dal ministro Di Maio sulla scomparsa di ben due miliardi dal Patto per la Campania e quindi di ben 400 milioni per la cantieristica, risorse cruciali per il futuro dello stabilimento Fincantieri di Castellammare. Né una sola parola sui 70 milioni di euro necessari al Piano di Sviluppo proposto da Fincantieri per il sito stabiese. E' incredibile: non sono bastate mozioni, interrogazioni, denunce stampa e perfino una seduta di consiglio monotematico a smuovere un ministro peraltro campano: a questo punto, se è vero che il fallimento delle misure assistenzialistiche del reddito di cittadinanza abbiano prodotto un tesoretto da un miliardo di euro, queste risorse spettano alla Campania". (Ren)