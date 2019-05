Rifiuti: traffico illecito, un arresto e sequestri per 200mila euro nel casertano (2)

- In particolare, l’attività dell’uomo consisteva nel prelievo di rifiuti di demolizione presso i cantieri di imprese compiacenti, impegnate in lavori edili sul territorio, per poi trasportarli in altri siti in assenza di ogni autorizzazione e documentazione (Fir) utile al tracciamento ed alla certificazione analitica di non pericolosità degli stessi, conseguendo per tali smaltimenti ingiusti profitti con i connessi notevoli risparmi sui costi d’esercizio per le imprese che a lui si rivolgevano. Il valore complessivo dei sequestri odierni ammonta a circa 200mila euro. (Ren)