Napoli: Vasquez e Borrelli (Verdi), contro inciviltà degli automobilisti un adesivo da attaccare sulle vetture in sosta vietata

- "Ci è stata inviata una foto che è la rappresentazione perfetta di come l'inciviltà di alcuni automobilisti renda di fatto la vita impossibile ai disabili. Una persona in carrozzina che, nei pressi della sede dell'Università Orientale in via Marina a Napoli, si trova di fatto bloccata a causa della presenza di due automobili in sosta vietata". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il responsabile ambiente del Sole che Ride Enzo Vasquez. "Un'immagine vergognosa - hanno proseguito - che mostra come l'atteggiamento strafottente si riverberi in un disagio per il prossimo. Trasformeremo questa immagine in un adesivo che distribuiremo a tutti i cittadini, in modo da apporli sulle auto in sosta selvaggia che stazionano sulle strisce pedonali o dinanzi gli scivoli riservati agli invalidi. Dopo il tagliando 'Lei è un incivile ed è la vergogna di Napoli' che, da inizio anno, stiamo distribuendo per far notare a chi si comporta in maniera strafottente che sta arrecando un danno al prossimo, proseguiremo su tale falsariga con questo nuovo adesivo che servirà a dare agli incivili una perfetta rappresentazione di quali sono gli effetti del loro atteggiamento". (Ren)