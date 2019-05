Napoli: domani alla Villa Comunale la "Giornata mondiale del gioco" dedicata ai bambini

- Si terrà domani la XX edizione della "Giornata mondiale del gioco" presso la Villa Comunale di Napoli dalle ore 10 alle 18. Un evento dedicato a bambini e bambine di tutte le età durante il quale la Villa si trasformerà in ludoteca per grandi e piccini. L'iniziativa, promossa dall'assessorato alle Politiche sociali dell'amministrazione locale e realizzata nell'ambito del progetto ludico "Una città per giocare" con la cooperativa sociale Progetto uomo, trasformerà il luogo simbolo dell'infanzia partenopea in una ludoteca a cielo aperto, arricchita da numerosi stand a tema ludico-ricreativo. Domani, infatti, sarà possibile per adulti e bambini leggere fiabe, partecipare a giochi da tavola e di ruolo, stampare magliette personalizzate, giocare con altalene e partecipare a numerosissimi laboratori gratuiti. L'edizione di quest'anno avrà come tema il diritto al gioco, diritto sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Un monito, secondo i promotori della manifestazione, a riconquistare momenti di gioco nella quotidianità e nella crescita culturale dei bambini e delle comunità, dando valore al ruolo del gioco per sviluppare consapevolezza delle proprie e altrui capacità. "Il gioco è lo strumento privilegiato per costruire la relazione, sia fra bambini che fra bambini e adulti". Lo ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali Roberta Gaeta, che aprirà la giornata alle 10. (segue) (Ren)