Napoli: domani alla Villa Comunale la "Giornata mondiale del gioco" dedicata ai bambini (2)

- "Giocando insieme - ha proseguito Gaeta - possiamo davvero rafforzare i legami con i più piccoli, crescere insieme e prevenire difficoltà e devianze. Attraverso il gioco i bambini sperimentano se stessi e il mondo. E noi adulti – ha concluso – dovremmo davvero imparare di nuovo a giocare". Viviana Luongo, responsabile del progetto "Una città per giocare" ha aggiunto: "La Giornata Mondiale del Gioco sarà articolata in aree tematiche, in cui saranno proposte attività di gioco e momenti di scambio e confronto su buone prassi legare all'utilizzo del gioco in attività formative ed educative". Hanno aderito all'iniziativa in qualità di partner: la rete Itla, Ali per giocare, Ludobus Artingioco, Melagioco, l'Altralena, Mammamà, Natura sottosopra, Le nuvole scienza, Passione infinita, Valori comuni, La volpe Sophia, La voce delle farfalle, Agrigiochiamo, i Brikanti, La tana del Goblin, Circobus, Chiave d'argento, Scacchistica partenopea, Ole e Ilva, I morks, il Teatro nel baule e tanti altri. (Ren)