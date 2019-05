Europee: coordinamento regionale FdI, sostenere il partito per alternativa al Governo

- "La vera destra vota la vera destra": è il tema della conferenza stampa tenuta, stamani, a Napoli, dal Coordinamento regionale di Fratelli d'Italia, con gli interventi delle personalità politiche che, dai tempi di Almirante, hanno rappresentato la destra nazionale a Napoli ed in Campania. Introdotti da Luciano Schifone della Direzione nazionale di FdI, sono intervenuti Antonio Mazzone e Sergio Cola, già deputati del Msi e di An, Vincenzo De Caprio e Giovanni Basile, già consiglieri comunali e provinciali del Msi e di An. Hanno fatto pervenire l'adesione all'iniziativa anche Michele Di Iorio ed Antonio Tajani, già consiglieri regionali. Tutti hanno sottolineato come a Napoli sia sempre stata forte la componente della destra sociale e nazionale, oggi rappresentata dalla Fiamma del simbolo di Fratelli d’Italia, e come abbia sempre avuto una forte caratterizzazione meridionalistica. Sia Mazzone che Cola hanno evidenziato il ruolo fondamentale di FdI al fine di costruire un'alternativa valida a questo Governo "che - è stato sottolineato - sta portando l'Italia sull'orlo del disastro economico". Per questo tutti hanno sostenuto "la necessità di votare per chi, come Fratelli d’Italia, discende dalla tradizione autentica della destra a Napoli”. Presente alla manifestazione anche Salvatore Ronghi, candidato alle elezioni europee per il Sud, che ha sottolineato "l'importanza delle battaglie di FdI per il lavoro e lo sviluppo economico e il ritorno, grazie a Giorgia Meloni, di una forte destra in Italia, a Napoli e in Campania". (Ren)