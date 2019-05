Napoli: Coldiretti e Campagna amica ospitano Medici senza frontiere nei mercati agricoli (2)

- Coldiretti e Campagna Amica hanno denunciato le vessazioni di popoli costretti a vivere in condizioni di schiavitù, come i Rohingya, considerati in Birmania immigrati clandestini con la limitazione della libertà di movimento e la confisca dei terreni. Molti di loro sarebbero da sempre sottoposti al lavoro forzato, anche nei campi di riso e, come più volte denunciato da Medici senza frontiere, sarebbero numerose le testimonianze di violenze, addirittura decapitazioni, avvenute nei campi di riso secondo fonti giornalistiche internazionali. “Non è accettabile che l'Unione Europea continui a favorire con le importazioni lo sfruttamento e la violazione dei diritti umani – ha dichiarato la Coldiretti in una nota –, mentre è necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri a tutela della dignità dei lavoratori, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri in vendita sugli scaffali ci sia un percorso di qualità che riguarda l'ambiente, la salute e il lavoro, con una giusta distribuzione del valore”. “Per questa ragione Coldiretti continua la raccolta di firme a favore della petizione #StopCiboAnonimo nei mercati di Campagna amica, per chiedere al nuovo Parlamento europeo di introdurre l'etichettatura di origine obbligatoria”, ha concluso l’organizzazione. (Ren)