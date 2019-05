Campania: il Consiglio regionale si riunirà martedì 28 e giovedì 30 (3)

- A seguire, le seguenti proposte di legge, richiamate ai sensi dell’art. 101 del Regolamento interno: “Interventi urgenti per la popolazione e le attività produttive e commerciali colpite dal sisma del 21 agosto 2017 sull’Isola d’Ischia.”; “Misure per il sostegno alla cittadinanza ed il rilancio delle attività produttive dell’Isola d’Ischia colpite dal sisma del 21 agosto 2017”; “Misure di prevenzione e contrasto allo spreco alimentare”; “Disposizioni regionali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Istituzione del percorso di tutela delle vittime di violenza”; “Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dell’orientamento sessuale o dall’entità di genere”; “Disciplina a sostegno della diffusione dei servizi di accesso gratuito Wi-Fi”; “Istituzione della piattaforma regionale per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche”. In prosieguo, l’elezione del Garante dei diritti delle persone con disabilità – legge regionale 7 agosto 2017, n.25; l’elezione per la sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo (legge regionale 8 agosto 2014, n. 18); le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale – legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, le nomine di gradimento ai sensi dell’art. 48 dello Statuto. (Ren)