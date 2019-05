Maltempo: Coldiretti Campania, grandine e pioggia preoccupano agricoltori. Api rallentano produzione (2)

- “La pazza primavera – ha sottolineato Coldiretti Campania – ha creato problemi anche alle sentinelle più sensibili della natura: le api. Il maltempo ha compromesso molte fioriture e le api non hanno avuto la possibilità di raccogliere il nettare”. “Il poco miele che sono riuscite a produrre – ha spiegato la Coldiretti – se lo mangiano per sopravvivere. La sofferenza delle api è uno degli effetti dei cambiamenti climatici in atto, che sconvolgono la natura e si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo”. “I cambiamenti climatici – ha messo in evidenza l’organizzazione – colpiscono le imprese agricole con lo sconvolgimento dei normali cicli colturali. Nonostante le difficoltà gli agricoltori continueranno ad offrire la possibilità di acquistare le verdure a chilometro zero del proprio territorio nei mercati di Campagna amica”. “In un momento di grande difficoltà si tratta di un atto di solidarietà a favore dell'economia e dell'occupazione locale, ma anche un aiuto alla propria salute – ha concluso l’associazione -. Il consiglio della Coldiretti è di comprare direttamente dagli agricoltori nei mercati o in fattoria e non cercare per forza il prodotto perfetto, perché piccoli problemi estetici non alterano le qualità organolettiche e nutrizionali, i cosiddetti "brutti ma buoni". (Ren)