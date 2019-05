Marigliano (Na): conferenza stampa di presentazione di Gens Mariliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alle ore 19 a Marigliano (Na) l'associazione Pan/Polis presenterà alla stampa e alla cittadinanza il programma di Gens Mariliani, evento giunto alla nona edizione. Alla conferenza parteciperanno i rappresentanti delle scuole del territorio coinvolte nel progetto e le delegazioni dei gruppi rievocatori invitati alla kermesse 2019, insieme alle autorità civili religiose e cittadine. La scelta del Castello Ducale come sede della conferenza stampa è stata dettata dalla volontà degli organizzatori di porre la dimora dei Mormile al centro dell'evento di venerdì 31 maggio, 1-2 giugno. Infatti durante la manifestazione il palazzo Ducale, che sarà visitabile, ospiterà mostre di macchine da guerra, armature, armi, strumenti di tortura e da una sezione del museo contadino allestito per l'occasione. Saranno inoltre installati pannelli artistici floreali realizzati dall'Ass. Saviano in Fiore. (Ren)