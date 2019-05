Bullismo: Fortini, la Campania investe per offrire nuovi spazi di socialità nelle scuole (2)

- Anche Bruna Fiola, consigliere regionale della Campania, ha voluto evidenziare "la necessità di fare rete tra scuola, famiglia istituzioni e forze dell'ordine per dimostrare ai ragazzi vittime di bullismo che una via d'uscita c'è e che grazie alla conoscenza del fenomeno è possibile evitare di rimanere intrappolati dai bulli del web". Per la dirigente scolastica dell'istituto, Anna Fornaro, "bisogna agire nell'ottica della risoluzione e affidare la gestione di questi temi a persone competenti e qualificate, con anni di esperienza alle spalle. I nostri giovani meritano più tempo e qualità negli interventi a loro sostegno". Tema ripreso anche dalla psicologa Mariarosaria Alfieri che ha ribadito come "bisogna avere coraggio e rispetto per se stessi e per gli altri. Il bullo spesso diventa tale già in famiglia e arrivando a scuola con modelli educativi disfunzionali. Ecco la necessità di una rete che sia in grado di offrire modelli diversi". All'incontro hanno partecipato anche Giovanna Casalini, responsabile settore Affari sociali comune di Ottaviano; Maria Rosaria Annunziata, referente per il bullismo dell'istituto Beneventano; il personale della polizia Postale, Umbertina Pagano, Giuseppe Giorgio e Gianluca D'Onofrio, che ha illustrato i rischi della rete con l'ausilio dei filmati. (Ren)