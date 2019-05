Macerata Campania (Ce): arrestato uomo per maltrattamenti ed estorsione continuata contro i genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì a Macerata Campania (Ce), i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capuavetere (Ce), nei confronti di un uomo classe 1974 indiziato per i reati di maltrattamenti contro i familiari, estorsione continuata e lesioni personali aggravate, delitti che secondo gli inquirenti sarebbero stati consumati in danno dei genitori conviventi. Il provvedimento cautelare è giunto all’esito dell’attività investigativa avviata nell’aprile di quest’anno che avrebbe permesso di accertare le violenze domestiche. Il destinatario della misura cautelare, secondo gli inquirenti, con numerose azioni avrebbe minacciato di morte, ingiuriato e maltrattato i propri genitori, costringendo in particolare il padre, anche attraverso la violenza fisica a farsi consegnare piccole somme di denaro. (Ren)