Pozzuoli (Na): domani il workshop dedicato a green e circular economy

- Domani, in occasione della Giornata nazionale della bioeconomia, a Pozzuoli (Na) si terrà il workshop "Leather bio-strategies to italian bioeconomy" promosso nell'ambito delle attività del “Cluster spring”, Cluster tecnologico nazionale della chimica verde ed assobiotec. Dalle 14.30, con il direttore generale Edoardo Imperiale, presso la Stazione sperimentale per l’industria delle Pelli e delle materie voncianti, Headquarter comprensorio Olivetti, Via Campi Flegrei, 34- Pozzuoli. L’incontro prevede la partecipazione di diversi stakeholder della ricerca, formazione e del sistema imprenditoriale e costituirà un’occasione di arricchimento culturale, di formazione e orientamento, destinato in particolar modo agli studenti dell’Its moda Campania, nonché agli studenti universitari interessati ad approfondire gli aspetti della green e circular economy in ambito conciario. (Ren)