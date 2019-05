Regionali Piemonte: domani Berlusconi a Torino per sostenere Cirio

- Domani, giovedì 23 maggio, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà a Torino per la chiusura della campagna elettorale delle Europee e Regionali, insieme al candidato alla presidenza del Piemonte Alberto Cirio. Alle 11 sarà in centro città per una passeggiata in via Garibaldi, alle 12 terrà una conferenza stampa presso la sede del comitato elettorale di Cirio, in via Barbaroux, 43. (Rpi)