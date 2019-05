Napoli: Borrelli, Peretti, Sciannimanica (Verdi), congratulazioni a nuovo direttore Massimo Osanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci congratuliamo con Massimo Osanna che è stato riconfermato direttore del parco archeologico di Pompei. Il professore potrà continuare il lavoro che ha portato avanti durante il precedente mandato. Durante i sei anni che lo hanno visto a capo del parco archeologico ha portato a casa risultati importanti come i nuovi scavi con tecnologie di ultima generazione o l'inaugurazione di una trentina di case". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il portavoce del Sole che ride in Campania Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica. "Gli auguriamo di proseguire lungo questo solco e di rendere il parco archeologico sempre più appetibile per i turisti – hanno aggiunto -. Pompei rappresenta una risorsa dell'intera regione e può trasformarsi in un volano di sviluppo per l'intero comprensorio”. “La presenza di una professionalità come Osanna ci fa ben sperare in tal senso", hanno concluso Borrelli, Peretti e Sciannimanica. (Ren)