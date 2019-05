Regionali Piemonte: Chiamparino, occasione per premiare chi da sempre è pro Tav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La TAV dovrebbe essere una cosa dovuta, ma per il governo 5Stelle-Lega è diventata merce di scambio sulla bilancia degli equilibri di governo, sulla spartizione delle poltrone. Su una cosa ha ragione Giorgetti: domenica si vota anche in Piemonte. E’ l’occasione per premiare chi è sempre stato per la Tav senza se e senza ma, nei fatti, e non nelle parole, piuttosto che chi ha come azionista di maggioranza della sua coalizione il partito che a Roma governa e blocca l’opera”. Questa la risposta del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, alle affermazioni del sottosegretario Giorgetti sulla TAV.(Rpi)