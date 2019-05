Campania: A. Cesaro (FI), il Cds boccia le commissioni sulle qualifiche professionali

- "Il Consiglio di Stato, ma la cosa non ci sorprende affatto, ha bocciato le modalità di composizione delle commissioni di esame per le qualifiche professionali regionali e dunque cancellato ben 15 mila titoli". Lo ha dichiarato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. "Una pessima notizia per tutti - ha proseguito Cesaro - ma anche la certificazione assoluta dell'incapacità del governo De Luca che ha letteralmente disastrato la macchina amministrativa regionale". "Spiace per i candidati - ha concluso il consigliere - spiace per i centri di formazione che operano su delega della giunta regionale, oggi vittime del dilettantismo deluchiano". In merito è intervenuta anche Maria Grazia di Scala, presidente della commissione regionale Sburocratizzazione: "Questa è una vicenda doppiamente grave perché si è consumata, generando gravissimi danni, nonostante le tante denunce, le diverse sollecitazioni e le numerose convocazioni in audizione che da oltre sette mesi la mia Commissione ha prodotto, proprio per scongiurare questo rischio". "Ci auguriamo - ha concluso Scala - che la giunta regionale corra immediatamente ai ripari". (Ren)