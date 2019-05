Campania: Pd, su edilizia popolare necessario aprire un confronto con i cittadini (2)

- Gli esponenti del Pd, in merito alla nascita dell'Acer hanno affermato: "Con un'Agenzia regionale pienamente operativa potremmo affrontare con maggiore incisività le criticità del comparto e al tempo stesso venire incontro alle necessità manifestate dalle parti di prevedere nuovi fondi e di attingere alla nuova programmazione di stanziamenti europei. Ma non ci fermeremo qui, nei prossimi mesi avvieremo una serie di incontri nei quartieri per proseguire quel momento di confronto e dialogo con le parti in causa, così da tradurre questi impegni in realtà e lavorare per contrastare la presenza della camorra nei quartieri di edilizia pubblica. La riqualificazione dei quartieri di edilizia pubblica e la risposta al fabbisogno abitativo e alla dignità di vita degli strati più deboli dei cittadini della Campania è la grande priorità del Pd". (Ren)