Napoli: l’associazione Medea Art organizza visita guidata a Villa Doria d’Angri (2)

- La visita si ripeterà venerdì 7 giugno alle 10:30. Sabato 25 maggio alle 9:30, appuntamento al Museo Archeologico Nazionale di Napoli con l’Archeobus di Medea Art. Il percorso itinerante con aperitivo, attraverso dodici Ville del Miglio d’oro, è accompagnato da una popolana in costume settecentesco che racconta storia, leggende e illustra persino antiche ricette. Tra le grandi corti, scaloni monumentali e terrazze, Teresa Colapietro dell'Associazione Ferdinando e Don Ippolito condurrà i visitatori fino alle tre famose ville del Miglio D'Oro: Villa Vannucchi, Villa Bruno con all’interno le Fonderie Righetti e i saloni affrescati, e, in esclusiva, Villa Tufarelli. Un percorso tra arte, storia, architettura e paesaggio, per riscoprire le ville settecentesche di San Giorgio a Cremano, parte del Miglio d'oro, lungo l'asse urbano di collegamento con l'area vesuviana, meta d'elezione dell'aristocrazia napoletana, per la vicinanza alla celebre residenza reale di Portici e al sito archeologico di Ercolano. (Ren)