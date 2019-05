American Laundry: Saiello (M5S), sanità campana in emergenza e De Luca ci ride su

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la protesta di 350 lavoratori, che rischiano il proprio posto, sta mandando letteralmente in tilt la sanità campana, con la dirigenza del principale ospedale del Mezzogiorno, il Cardarelli, costretta alla decisione estrema di sospendere le attività, De Luca se ne va in giro a offendere ministri e a fare battutine a favore di telecamere sulle lenzuola da portare in corsia. Che la vertenza American Laundry avrebbe avuto il peggiore dei riverberi sui cittadini della Campania, lo abbiamo provato a far capire a De Luca fin dal primo momento in cui ce ne siamo occupati. Ma sia lui che il suo assessore-fantasma Sonia Palmeri se ne sono infischiati, snobbando finanche i tavoli che abbiamo fatto convocare al Mise con azienda e sindacati. Oggi, di fronte a un'emergenza gravissima in Campania, De Luca ha addirittura il coraggio di riderci su". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello. "Nelle ultime settimane – ha ricordato Saiello - abbiamo provato a portare la vertenza American Laundry nell'aula del Consiglio regionale, ma l'assessore al Lavoro Palmeri ha pensato bene di non presentarsi e far slittare la discussione. Due settimane più tardi aspettavamo lo stesso esponente di giunta a un tavolo convocato a Roma, ma la Palmeri ha preferito evitare anche quel momento di confronto. La sanità campana sta morendo, le aziende della nostra terra continuano buttare per strada centinaia di persone, mentre gli assessori regionali scappano e il loro padrone De Luca ride alle sue squallide battute fatte sulla pelle e sulla salute dei cittadini della Campania".(Ren)