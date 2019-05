Calcio: presidente Paris Saint-Germain Al Khelaifi accusato di corruzione in Francia (2)

- Al Khelaifi è, tra le altre cose, presidente del fondo sovrano Qatar Investment Authority (Qia) e presidente della Federazione qatariota di Tennis. Nel 2011 dopo l'acquisto della maggioranza delle quote del Paris Saint-Germain da parte della Qatar Sports Investments (Qsi), ramificazione del Qatar Investment Authority, Al Khelaifi viene nominato presidente del club. Tra i suoi incarichi figura anche la nomina nel novembre 2013 a ministro senza portafoglio da parte dell'emiro Tamim bin Hamad al Thani. Sotto la guida di Al Khelaifi, il Qia ha investito miliardi in imprese britanniche, ma anche altrove. Al Khelaifi possiede grandi quote della Barclays, Sainsbury's, e Harrods, Volkswagen, Walt Disney, The Shard, Heathrow Airport, Siemens e Royal Dutch Shell e anche una quota del più alto edificio d'Europa, lo Shard London Bridge. Tramite il fondo sovrano, con un patrimonio da più di 60 miliardi di dollari, è proprietario anche della squadra di calcio del Psg, del piano di sviluppo della stazione ferroviario di Torino Porta Nuova e dello storico Hotel Gallia a Milano, nonché di molti complessi alberghieri turistici della Costa Smeralda in Sardegna, dell'ex ospedale San Raffaele di Olbia. (segue) (Res)