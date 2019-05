Napoli: domani a Palazzo Pacanowski convegno Uniparthenope "La riduzione dei prodotti plastici per la tutela dell’ambiente"

- Si terrà domani alle ore 15, presso il Palazzo Pacanowski di Napoli l'incontro "La riduzione dei prodotti plastici per la tutela dell’ambiente. Novità legislative e nuove sfide per le imprese", promosso dal dipartimento di Studi aziendali ed Economici dell’Università Parthenope con il patrocinio di Europe direct Napoli e comune di Napoli, che muoverà dalla proposta di direttiva della Commissione europea per la riduzione della plastica, inserita nella più ampia azione della Commissione: "Strategia europea per la plastica nell' economia circolare". Il tema, non soltanto giuridico ma di forte interesse per le imprese, per le associazioni ambientaliste e per gli enti locali, si propone, nelle intenzioni dei promotori dell'incontro, di aprire un dibattito scientifico multidisciplinare sulle azioni da intraprendere per la riduzione della plastica, collegando le riflessioni del mondo accademico con le istanze della società civile. Tra i relatori, sono previsti gli interventi dell’assessore all’Ambiente del comune di Napoli Raffaele Del Giudice, del presidente Legambiente Campania Mariateresa Imparato, del presidente Wwf Napoli Ornella Capezzuto. Coordinamento scientifico di Valeria Capuano.(Ren)